Хара не приедет на чемпионат мира

Защитник "Бостона" Здено Хара не примет участия в чемпионате мира-2018. Об этом сообщил генменеджер словацкой сборной Мирослав Шатан.

– Хара не приедет. Мы больше никого не ждем. Будем играть теми, кто есть, – отметил Шатан.

41-летний Хара провел в этом сезоне 73 матча в "регулярке" НХЛ и набрал 24 (7+17) очков. В плей-офф турнира в 12-ти играх он отличился одним голом и одним результативным пасом. (Игорь ЕРОНКО)

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