Главный тренер сборной Франции: "Россия была слишком хороша для нас"

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон прокомментировал разгромное поражение от сборной России (0:7) в рамках чемпионата мира в Дании. По его словам, французы ничего не могли противопоставить россиянам.

– Россия была слишком хороша для нас. Слишком сильна. К сожалению, мы были недостаточно заряжены на борьбу. Допустили несколько ошибок. Позволяли сопернику вольготно себя чувствовать на нашем пятаке. Два раза проспали игрока на пятаке, один раз удалились – и уже 0:3. Не было у нас сегодня ног, которыми мы могли бы хоть что-то противопоставить России. Парни плохо бежали.

– В России многие сегодня вспоминали матч 2013 года, в котором вы неожиданно одержали верх. Тем более что и тогда в воротах был Кошечкин.

– Когда мы играем с такой командой, мы обязаны цепляться за счет. Иначе ничего хорошего нас не ждет. 0:3 после 10 минут игры – это приговор. Тогда нам удалось зацепиться. Заставить сборную России нервничать. После 40 минут счет был всего 0:1. По-моему, россияне тогда себя не в своей тарелке из-за этого чувствовали. Это их подломило. А мы наоборот – набирались уверенности с каждой минутой. Сегодня было не так. Мы быстро пропустили три шайбы. Нам пришлось открыться. А против такой команды нам открываться нельзя.

– Такая Россия может завоевать золото?

– Россия всегда претендует на золото. Эта команда – не исключение. Но я не готов что-то прогнозировать. Мы пока только с Россией и играли. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Россия - Франция

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