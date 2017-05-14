Дмитрий Квартальнов: "Игроки ЦСКА готовы играть на высоком уровне на чемпионате мира"

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов доволен тем, как армейцы выступают в сборной России на чемпионате мира-2017​. Также он высоко оценил перспективы Андрея Светлакова, который не попал в итоговую заявку сборной.

– Я, кажется, еще в том году говорил, что многие ребята из ЦСКА могут играть в такой хоккей, в который играют здесь. В матчах сборных немного другие скорости, и многие наши ребята к ним готовы, поэтому это никакой не сюрприз, – цитирует ТАСС Квартальнова. – Они просто готовы играть в хоккей на таком уровне, довольно спокойно справляются со всем этим и комфортно здесь себя чувствуют. Это касается и Андронова, и Телегина, такой же вопрос мне задавали в прошлом году и про Любимова, рад, что и Ничушкин уже получил свой шанс.

У Светлакова все впереди: сейчас не получилось, в следующий раз получится, главное для него – не останавливаться. Как я уже говорил, год для него выдался серьезным: он весь сезон прошел со сборной, во всех турнирах участвовал. Так что ему не надо расстраиваться: надо смотреть только вперед и попадать в национальную команду, тем более что следующий год будет очень интересный, олимпийский.