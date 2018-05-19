Датский хоккейный союз: "Проведение ЧМ приведет к росту количества площадок в нашей стране"

Президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен выразил мнение, что количество площадок и занимающихся хоккеем в Дании возрастет по окончании чемпионата мира-2018, который проходит в местных городах Копенгаген и Хернинг. Мировое первенство завершится 20 мая.



- Конечно, как президент датской федерации, я надеюсь, что у нас будет больше девочек и мальчиков, которые захотят играть в хоккей, - цитирует ТАСС Баха-Нильсена. - Уже сегодня хоккеем интересуются пять тысяч человек, так что мы чувствуем, что нам нужно развивать этот спорт в Дании. И этот чемпионат стал своего рода следующим этапом в развитии хоккея здесь.

Нам нужно больше профессиональных арен, чтобы развивать этот спорт. Сейчас тренировки проходят на 27 доступных аренах с 7 утра до 10 вечера. Нам необходимо увеличивать время доступа к площадкам, и это сейчас для нас важный вопрос. Думаю, что после мирового чемпионата количество площадок и хоккеистов, играющих на них, возрастет.

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