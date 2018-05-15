Чемпионат мира-2018 по хоккею. Россия - Канада и другие пары 1/4 финала

По завершении матчей группового турнира чемпионата мира сформировались все четвертьфинальные пары.
Россия, уступившая Швеции и занявшая второе место в группе А, сыграет с Канадой. "Тре Крунур" встретятся с Латвией.
США сыграют с Чехией, а Финляндия – со Швейцарией.
Все четвертьфинальные встречи пройдут в четверг, 17 мая.
Чемпионат мира-2018
Все пары 1/4 финала
Швеция – Латвия
США – Чехия
Финляндия – Швейцария
Россия – Канада
Все о чемпионате мира по хоккею-2018: турнирные таблицы, результаты и сетка плей-офф
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