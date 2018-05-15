Чемпионат мира-2018 по хоккею. Россия - Канада и другие пары 1/4 финала

Россия после поражения от Швеции получила самого принципильного соперника в первом раунде плей-офф. Фото AFP

По завершении матчей группового турнира чемпионата мира сформировались все четвертьфинальные пары.

Россия, уступившая Швеции и занявшая второе место в группе А, сыграет с Канадой. "Тре Крунур" встретятся с Латвией.

США сыграют с Чехией, а Финляндия – со Швейцарией.

Все четвертьфинальные встречи пройдут в четверг, 17 мая.

Чемпионат мира-2018

Все пары 1/4 финала

Швеция – Латвия

США – Чехия

Финляндия – Швейцария

Россия – Канада

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