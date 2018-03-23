Чемпионат мира

10:02 | Хоккей — Чемпионат мира

Братья Костицыны могут пропустить чемпионат мира


Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис сообщил, что нападающие команды Андрей Костицын из "Куньлуня" и Сергей Костицын из "Торпедо" рискуют пропустить чемпионат мира. Но шансы на восстановление к мировому первенству у низх остаются. Турнир пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

– Мне сказали, что оба брата из-за травм, возможно, не смогут принять участия в кэмпе и даже в чемпионате мира, – передает "Прессбол" слова Льюиса. – Но вопрос еще открыт: недели через три-четыре поговорим с ними еще раз.

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https://www.pressball.by/news/hockey/290645

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