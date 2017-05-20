Борис Михайлов: "Пристойных слов у меня нет"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов выразил разочарование в связи с поражением национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).

– Надо ухитриться проиграть 2:4, ведя 2:0, – сказал Михайлов. – Других пристойных слов у меня нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Канада - Россия