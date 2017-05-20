Борис Михайлов: "Пристойных слов у меня нет"

Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов выразил разочарование в связи с поражением национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).
– Надо ухитриться проиграть 2:4, ведя 2:0, – сказал Михайлов. – Других пристойных слов у меня нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)
inout
Многократный покоритель Италии, Германии и Словакии как обычно отсосал от нормальной североамериканской команды. От людей, профессионально развивающим хоккей в своей стране, от профессиональных тренеров, которые знают о тренерском деле намного больше хамоватого-недоучки, от игроков, у которых принцип - сначала игра, а потом деньги. А лузеры-коррупционеры пусть и дальше ноют о плохом судействе, о не таком льде и переездах в Париж и обратно. Сейчас хам-тренеришка опять говнеца журналистам по карманам раскидает, третьяк споет, что хоккей развивается, и Мутко промурлычет, что бронза - это успех, и скоро уж мы что-то выиграем.
19:30
Генри Морган
2морпех Генри Морган Бывает и так. Особенно, если фаворита в матче тянут за уши. 19:01/////Если ты про второй период,то тоже подумалось,что наши купили судей...однако поостыв,всё же показалось,что судейство объективное... ___________________________________________________________________________________________________________ Я не только про третий период, но и про первый. Там было очень похоже на третий. Судейство в целом было таким же аховым, как в матче с США.
19:16
АЛЕКСАНДР ВИЛЯНЫ
игра в отбой ......не понятно это установка тренера на удержание счёта или просто не умеют играть
19:16
vvs_70
а я думаю что не рассчитали силы, поплыли в третьем, а виной всему постоянные удаления, затрата сил и психологический накал. Канада конечно сильна, хотя это далеко не основной состав. Моё мнение в такой ситуации должен тренер правильно сыграть тактически....
19:16
DG (new))
Понятно, Петрович. Только чего тогда Вы в 8 (решающем) матче суперсерии-72 пропустили в третьем периоде 3 шайбы, от Канады кстати, и кстати находились слова - про безобразное судейство Компаллы, а друг твой (покойый) Петров даже про национальность и незажившую послевоенную рану немца распространялся... все 70-е на странное судейство в последнем матче гнусили
19:12
radtcha
Команда оказалась физически не готова. Отсюда все провалы. Основной состав сборной - это СКА, который в течение всего чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина над "физикой" не работал, а дышал суперкислородными смесями, которая быстро восстанавливает, но постепенно уничтожает выносливость ! ! !
19:10
asc0002
После двух периодов ожидал разгром и хоть какую-то реабилитацию за крупные поражения от канадцев, но то, что получилось в третьем, кроме как позорищем не назвать. И кто-то еще все на судей умудряется валить..
19:09
mian
История повторяется.. Зуб, Белов и Кузя! В финальном матче за КГ между Трактором и Динамо после удаления Кузя ошибся на последних минутах и Кубок достался Динамо и его тренеру Знарку!! И сейчас, 3 период, удаление, Кузя, Знарок..
19:09
NF
Ну так скажите их Третьяку и Ко, не сдерживаясь. Толку не будет, но хоть душу отведете...
19:09
ЮКИ
слова,как раз,можно найти,хоть и Ненормативные.другое дело,что Нет команды!и уже,вряд ли,будет!тот хоккей,который существовал в Ваше время уже Не повторится!нонешние игрочишки всё больше по баблу спецы!такие слова,как Честь Державы им Незнакомы!
19:08
hagi80
одно и то же -чего то не хватило недобежали неиспользовали не повезло -надоело сил нет
19:05
морпех
Генри Морган Бывает и так. Особенно, если фаворита в матче тянут за уши. 19:01/////Если ты про второй период,то тоже подумалось,что наши купили судей...однако поостыв,всё же показалось,что судейство объективное...
19:05
морпех
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) дурачки. Знарок причем тут? если люди играть умеют посредственно, то тренер сборной их не научит. они в зону войти не могу даже, будучи в большинстве. о чем говорить? 19:00///Вот я не голосовал,потому что не знаю,кто ж виноват!Но...,однако хочу заметить,что нужен ли тренер для сборной по хоккею?Если нужен - значит он и должен научить ,как войти в зону....иногда,правда,думается,что и без тренера смогут не хуже сыграть...
19:03
Генри Морган
Бывает и так. Особенно, если фаворита в матче тянут за уши.
19:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
дурачки. Знарок причем тут? если люди играть умеют посредственно, то тренер сборной их не научит. они в зону войти не могу даже, будучи в большинстве. о чем говорить?
19:00
armi
И у нас всех тоже их нет!!!!!!!!!!! Гнать Знарка вон из ГТ сборной!!!!!!!!!
18:59
BeeBop
Борис Петрович! К сожалению, Вы правы!
18:58
oleg.bob
Борис, ты прав!
18:55