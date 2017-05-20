Борис Михайлов: "Пристойных слов у меня нет". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

18:50 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Борис Михайлов: "Пристойных слов у меня нет"

Борис МИХАЙЛОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Борис МИХАЙЛОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Борис Михайлов выразил разочарование в связи с поражением национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).

– Надо ухитриться проиграть 2:4, ведя 2:0, – сказал Михайлов. – Других пристойных слов у меня нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (19)
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inout

Многократный покоритель Италии, Германии и Словакии как обычно отсосал от нормальной североамериканской команды. От людей, профессионально развивающим хоккей в своей стране, от профессиональных тренеров, которые знают о тренерском деле намного больше хамоватого-недоучки, от игроков, у которых принцип - сначала игра, а потом деньги. А лузеры-коррупционеры пусть и дальше ноют о плохом судействе, о не таком льде и переездах в Париж и обратно. Сейчас хам-тренеришка опять говнеца журналистам по карманам раскидает, третьяк споет, что хоккей развивается, и Мутко промурлычет, что бронза - это успех, и скоро уж мы что-то выиграем.

19:30

Генри Морган

2морпех Генри Морган Бывает и так. Особенно, если фаворита в матче тянут за уши. 19:01/////Если ты про второй период,то тоже подумалось,что наши купили судей...однако поостыв,всё же показалось,что судейство объективное... ___________________________________________________________________________________________________________ Я не только про третий период, но и про первый. Там было очень похоже на третий. Судейство в целом было таким же аховым, как в матче с США.

19:16

АЛЕКСАНДР ВИЛЯНЫ

игра в отбой ......не понятно это установка тренера на удержание счёта или просто не умеют играть

19:16

vvs_70

а я думаю что не рассчитали силы, поплыли в третьем, а виной всему постоянные удаления, затрата сил и психологический накал. Канада конечно сильна, хотя это далеко не основной состав. Моё мнение в такой ситуации должен тренер правильно сыграть тактически....

19:16

DG (new))

Понятно, Петрович. Только чего тогда Вы в 8 (решающем) матче суперсерии-72 пропустили в третьем периоде 3 шайбы, от Канады кстати, и кстати находились слова - про безобразное судейство Компаллы, а друг твой (покойый) Петров даже про национальность и незажившую послевоенную рану немца распространялся... все 70-е на странное судейство в последнем матче гнусили

19:12

radtcha

Команда оказалась физически не готова. Отсюда все провалы. Основной состав сборной - это СКА, который в течение всего чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина над "физикой" не работал, а дышал суперкислородными смесями, которая быстро восстанавливает, но постепенно уничтожает выносливость ! ! !

19:10

asc0002

После двух периодов ожидал разгром и хоть какую-то реабилитацию за крупные поражения от канадцев, но то, что получилось в третьем, кроме как позорищем не назвать. И кто-то еще все на судей умудряется валить..

19:09

mian

История повторяется.. Зуб, Белов и Кузя! В финальном матче за КГ между Трактором и Динамо после удаления Кузя ошибся на последних минутах и Кубок достался Динамо и его тренеру Знарку!! И сейчас, 3 период, удаление, Кузя, Знарок..

19:09

NF

Ну так скажите их Третьяку и Ко, не сдерживаясь. Толку не будет, но хоть душу отведете...

19:09

ЮКИ

слова,как раз,можно найти,хоть и Ненормативные.другое дело,что Нет команды!и уже,вряд ли,будет!тот хоккей,который существовал в Ваше время уже Не повторится!нонешние игрочишки всё больше по баблу спецы!такие слова,как Честь Державы им Незнакомы!

19:08

hagi80

одно и то же -чего то не хватило недобежали неиспользовали не повезло -надоело сил нет

19:05

морпех

Генри Морган Бывает и так. Особенно, если фаворита в матче тянут за уши. 19:01/////Если ты про второй период,то тоже подумалось,что наши купили судей...однако поостыв,всё же показалось,что судейство объективное...

19:05

морпех

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) дурачки. Знарок причем тут? если люди играть умеют посредственно, то тренер сборной их не научит. они в зону войти не могу даже, будучи в большинстве. о чем говорить? 19:00///Вот я не голосовал,потому что не знаю,кто ж виноват!Но...,однако хочу заметить,что нужен ли тренер для сборной по хоккею?Если нужен - значит он и должен научить ,как войти в зону....иногда,правда,думается,что и без тренера смогут не хуже сыграть...

19:03

Генри Морган

Бывает и так. Особенно, если фаворита в матче тянут за уши.

19:01

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дурачки. Знарок причем тут? если люди играть умеют посредственно, то тренер сборной их не научит. они в зону войти не могу даже, будучи в большинстве. о чем говорить?

19:00

armi

И у нас всех тоже их нет!!!!!!!!!!! Гнать Знарка вон из ГТ сборной!!!!!!!!!

18:59

BeeBop

Борис Петрович! К сожалению, Вы правы!

18:58

oleg.bob

Борис, ты прав!

18:55