Белоруссия одолела Норвегию и финишировала седьмой в группе B

Сборная Белоруссии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2017 вырвала победу у Норвегии – 4:3. Решающая шайба на счету защитника Евгения Лисовца, оформившего дубль. Эта победа стала для белорусов второй на турнире.

Сборная Белоруссии заняла седьмое место в группе B. Норвежцы стали шестыми, опередив белорусов на одно очко. Словенцы финишировали последними и покидают элитный дивизион.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Белоруссия – Норвегия – 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Лисовец – 1 (Стефанович), 26:08 – 1:0. Сервик – 1 (М. Улимб), 35:05 – 1:1. Кулаков – 2 (Стась, Демков), 37:52 – 2:1. Райхенберг – 2 (Торесен, Эдегор), 41:19 – 2:2. Холес – 1 (Мартинсен, М. Улимб), 43:41 – 2. Шинкевич – 2 (Ковыршин, Стефанович), 54:06 – 3. Лисовец – 2 (Павлович, Лингле), 56:56 – 4.

Вратари: Карнаухов – Хауген (59:34).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 19 (7+5+7) – 26 (10+8+8).

Судьи: Верли, Пихачек.

16 мая. Париж. AccorHotels Arena.