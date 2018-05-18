Андрей Николишин: "Шестеркин сыграл достойно. Канадский вратарь был решетом"

Чемпион мира Андрей Николишин в интервью "СЭ" отметил, что выход Игоря Шестеркина в составе сборной России на четвертьфинал ЧМ-2018 против Канады (4:5 ОТ) был оправданным. По его словам, голкипер в этой игре не допустил ошибок.

– Как отреагировали на появление Игоря Шестеркина в воротах?

– Положительно. Считаю, что он давно уже заслужил свое место в воротах. Не умаляя достоинства Васи Кошечкина, Шестеркин – сильный, стабильный, уравновешенный вратарь.

– Как Шестеркин сыграл против Канады?

– Очень достойно. Если посмотреть все голы, то его постоянно расстреливали, были помехи перед ним. Для такого матча сыграл хорошо, пусть и пропустил пять шайб. Обвинить его в каких-то ошибках нельзя, особенно по сравнению с канадским вратарем (Дарси Кюмпером. – Прим. "СЭ"). Тот был решетом. (Игорь НОВИКОВ)

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