12:22 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Здено Хара: "Сборная Европы близка к выходу в полуфинал, но еще не оказалась там"

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Защитник сборной Европы Здено Хара подчеркнул, что команде необходимо готовиться к встрече Кубка мира с Канадой, несмотря на хорошее положение в группе. По его словам, подопечные Ральфа Крюгера близки к выходу в полуфинал, но еще не добились поставленной цели.

- Мы близко подошли к выходу в полуфинал, но мы еще не там, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Хары. - Праздновать пока нечего. Конечно, мы находимся в хорошей позиции, но официально еще ничего не достигнуто. Надо готовиться к игре с канадцами.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/team-europe-is-not-satisfied-just-yet-wants-to-make-history/c-281946774

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Revelator78

Понятно, что если США обыграют Канаду, то затем так же скорее всего разберутся со слабейшей сборной турнира Чехией. Тогда, вполне возможен вариант, при котором в 1/2 пройдет Канада и США( по доп показателям). Вариант, при котором Усиленная сборная Словакии обыграет Канаду - не реален, после гимна Канады большинство игроков этой команды начнет смотреть хоккей, а не играть в него.

13:52

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