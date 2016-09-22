В матче с Финляндией Россию устроит только победа

Несмотря на поражение от Северной Америки, сборная Швеция обеспечила себе первое место в группе, а вот финны потеряли все шансы на выход в полуфинал. Чтобы выйти в плей-офф, российской команде необходимо обыгрывать финнов (не важно, в основное время, в овертайме или по буллитам) – набрав 4 очка, мы превзойдем североамериканцев благодаря победе в очной встрече.

Группа B И В ПО П Ш О 1. ШВЕЦИЯ 3 2 1 0 7-5 5 2. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 3 2 0 1 11-8 4 3. РОССИЯ 2 1 0 1 5-5 2 4. ФИНЛЯНДИЯ 2 0 0 2 1-6 0