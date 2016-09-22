01:08 | ХОККЕЙ — Кубок мира

В матче с Финляндией Россию устроит только победа

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Несмотря на поражение от Северной Америки, сборная Швеция обеспечила себе первое место в группе, а вот финны потеряли все шансы на выход в полуфинал. Чтобы выйти в плей-офф, российской команде необходимо обыгрывать финнов (не важно, в основное время, в овертайме или по буллитам) – набрав 4 очка, мы превзойдем североамериканцев благодаря победе в очной встрече.

Группа B

И

В

ПО

П

Ш

О

1. ШВЕЦИЯ

3

2

1

0

7-5

5

2. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

3

2

0

1

11-8

4

3. РОССИЯ

2

1

0

1

5-5

2

4. ФИНЛЯНДИЯ

2

0

0

2

1-6

0
0
0
0


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КОММЕНТАРИИ (7)
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Lars Berger

Бэн Джойс/// Удачи тебе, болезный...

01:47

Искремас

Нашим у финнов лучше не выигрывать, иначе в полуфинале мы увидим жесткое порно. Да и не выиграют завтра наши. Финны- гораздо более организованная команда.

01:47

mobile_actor

Финны без мотивации, но без нервов могут спокойно выиграть чисто ради прикола.

01:47

skua

Я ошибся. Учитывается личная встреча

01:38

Бэн Джойс

Русским конечно сказачно фартануло на этом турнире. Сначала провал североамериканского воротчика, теперь игра с финнами, у которых уже нет серьёзной мотивации. Аутсайдеры группы Б имеют все шансы выйти в плей-офф! Но я этому рад, даже притоплю за россиян в матче с финнами. Очень уж хочется посмотреть, как в полуфинале кэнаки в очередной раз размажут ленивых блатных звёзд как паштет ))

01:36

skua

Личная встреча не учитывается. Считается общая разница шайб

01:35

disergio

Два аутсайдера группы. С такой игрой обеим командам надо ехать домой. Поэтому финам надо выигрывать :)

01:29

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