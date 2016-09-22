В матче с Финляндией Россию устроит только победа

Несмотря на поражение от Северной Америки, сборная Швеция обеспечила себе первое место в группе, а вот финны потеряли все шансы на выход в полуфинал. Чтобы выйти в плей-офф, российской команде необходимо обыгрывать финнов (не важно, в основное время, в овертайме или по буллитам) – набрав 4 очка, мы превзойдем североамериканцев благодаря победе в очной встрече.
|
Группа B
|
И
|
В
|
ПО
|
П
|
Ш
|
О
|
1. ШВЕЦИЯ
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7-5
|
5
|
2. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11-8
|
4
|
3. РОССИЯ
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-5
|
2
|
4. ФИНЛЯНДИЯ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-6
|
0
Lars Berger
Бэн Джойс/// Удачи тебе, болезный...
01:47
Искремас
Нашим у финнов лучше не выигрывать, иначе в полуфинале мы увидим жесткое порно. Да и не выиграют завтра наши. Финны- гораздо более организованная команда.
01:47
mobile_actor
Финны без мотивации, но без нервов могут спокойно выиграть чисто ради прикола.
01:47
skua
Я ошибся. Учитывается личная встреча
01:38
Бэн Джойс
Русским конечно сказачно фартануло на этом турнире. Сначала провал североамериканского воротчика, теперь игра с финнами, у которых уже нет серьёзной мотивации. Аутсайдеры группы Б имеют все шансы выйти в плей-офф! Но я этому рад, даже притоплю за россиян в матче с финнами. Очень уж хочется посмотреть, как в полуфинале кэнаки в очередной раз размажут ленивых блатных звёзд как паштет ))
01:36
skua
Личная встреча не учитывается. Считается общая разница шайб
01:35
disergio
Два аутсайдера группы. С такой игрой обеим командам надо ехать домой. Поэтому финам надо выигрывать :)
01:29