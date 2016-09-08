01:39 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Тренеры на Кубке мира смогут требовать видеопросмотра спорных голевых эпизодов

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На предстоящем Кубка мира-2016 будет действовать правило Coach’s Challenge (право тренера потребовать у судей видеопросмотра спорного голевого эпизода), сообщает Yahoo! Sports. Это нововведение позаимствовано из НХЛ.

Ранее сообщалось, что в матчах плей-офф на турнире овертаймы будут проходить в формате "5 на 5 до гола". Овертаймы будут длиться до тех пор, пока одна из команд не забросит шайбу, серии буллитов не планируется. При этом в групповом турнире овертаймы будут играться в формате "3 на 3" в течение пяти минут с последующей серией буллитов.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

 

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