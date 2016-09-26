07:26 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Томаш Татар: "У сборной Европы есть шанс по-настоящему войти в историю"

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Словацкий форвард сборной Европы Томаш Татар подчеркнул, что команда стала для хоккеистов словно семьей за время Кубка мира-2016. Коллектив вышел в финал турнира, переиграв в воскресенье Швецию (3:2 ОТ). Татар был признан первой звездой этой встречи.

– Очень короткий турнир, игра за игрой я надеялся, что смогу помочь команде в одном из матчей, – приводит "Р-Спорт" слова Татара. – Конечно же нервничал, когда победный гол просматривали, но я знал, что не делал движения ногой. Все дело в нашей раздевалке, там много шуток, мы помогаем друг другу на льду, за этот турнир мы стали настоящей семьей. Теперь финал, и у нас есть шанс по-настоящему войти в историю.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1097418547.html

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