Сергей Гончар: "Индивидуальные проблемы россиян в защите компенсируются командной игрой"

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар считает, что оборону в нынешнем составе команды не стоит считать слабым звеном. В интервью "СЭ" он отметил, что в выставочном матче с Канадой не увидел проблем в защите у россиян.

– Правы ли те, кто говорит, что из наших защитников ни один не вошел бы в семерку игроков обороны Канады или Швеции?

– Как-то это совсем уж жестко. Наверное, не соглашусь с этим. Тот же Марков – защитник с огромным опытом, и какой защитник! А как играет в корпус, какие силовые приемы применяет Емелин? Против Канады он очень хорошо смотрелся. Он привносит в игру что-то свое, чего у нас не было много лет после того, как закончил карьеру Дарюс Каспарайтис. С силовыми защитниками у нас потом была не очень хорошая ситуация. А сейчас такой есть, и в мировом хоккее сейчас таких игроков вообще очень мало. Многие команды ищут такого человека.

В игре с канадцами мне очень понравился Зайцев. Для первой игры в Северной Америке на таком уровне он очень хорошо смотрелся, отлично контролировал шайбу, вовремя подключался к атакам. У всех ребят есть сильные стороны, которые надо использовать.

– Но в целом согласны с тем, что главная слабость сборной России в этом составе – оборона? И куда подевались защитники-домоседы, которых раньше было с лихвой?

(Смеется) – Российский хоккей смотрю очень мало, поэтому мне трудно сказать – куда. В нашем поколении с детства все самые талантливые тоже хотели играть в нападении и забивать голы, быть похожими на знаменитых форвардов. А в защиту шли те, у кого не хватало таланта для нападения...

А насчет защитников сборной – все говорят об этом, но по тому же матчу с Канадой я такого не увидел. Может, у нас в обороне нет громких имен, за исключением пары-тройки ребят. Но наша сборная всегда славилась своей командной игрой.

– Кстати, и "Норрис Трофи" из российских защитников не выигрывал никто и никогда. К вашему, кстати, сожалению – порой вы были к этому близки...

– В общем, не считаю, что у нас с защитой какая-то совсем плохая ситуация. Мое мнение – если и есть с этим какие-то небольшие индивидуальные проблемы, они компенсируются за счет игры в командный хоккей. И обороняться, и атаковать всем вместе. В современном хоккее выигрывают те, где все нападающие помогают обороне, а защитники – нападению. Из этого и надо исходить. (Игорь РАБИНЕР)