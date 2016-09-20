Сергей Бобровский: "Сегодняшний матч с Северной Америкой был самым важным для России"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский, отразивший 43 броска в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3) подчеркнул, что не может назвать лучший сейв этой встречи. По словам голкипера, эта встреча была для россиян самой важной.

- Трудно ли было эмоционально прийти в себя после поражения от шведов?

- Это была только одна игра. Сегодня был самый важный матч, и здесь нет смысла ковыряться в прошедшей игре. Мы настраивались, выходили и бились до последнего. И победили.

- Когда на полторы минуты остались три на пять, сердце не екнуло? Или были абсолютно спокойны.

- Мотивация была! Как я уже сказал, игра была очень важна для нас, и эти полторы минуты были самыми важными в нашей жизни.

- Какой сейв был самым сложным?

- Трудно сказать. Я половину их не помню уже сейчас. Маленькие сейвы, отскоки... Многое смешалось в голове, и я не могу их анализировать. Сейчас мы просто счастливы, что выиграли. Сегодня порадуемся, а завтра сосредоточимся на следующей игре.

- Однажды вы даже головой шайбу отбили.

- Там уже нечем больше было отбивать.

- А как насчет выхода Макдэвида один на один с вами во втором периоде, еще при счете 0:1?

- Я был очень сконцентрирован на протяжении всего сегодняшнего матча. И в тот момент это был опять самый важный бросок в моей жизни. (Игорь РАБИНЕР)