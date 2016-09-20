Россия одолела Северную Америку

Сборная России нанесла поражение Северной Америке (4:3) в матче группового турнира Кубка мира. Заброшенными шайбами у россиян отметились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Все четыре гола были забиты в ворота Мэтта Мюррея, после его замены на Джона Гибсона отличиться подопечным Олега Знарка не удалось.
Для российской команды эта победа стала первой на турнире. Следующим соперником россиян станет Финляндия. Матч состоится 22 сентября, начало – в 22.00 по московскому времени.
Кубок мира
Групповой турнир
Группа B
Северная Америка – РОССИЯ – 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Весёлый©
Дон Черри завтра будет на Канада-США! [проснуться, штоле?]
06:09
честный человечишко
Надо со Знароком контракт до 50-го года продлить...
06:08
Весёлый©
Комментаторы: "Кучеров, вроде, играл с Наместниковым когда-то". И тут я окончательно проснулся. Достойно значка ГСО!
06:08
Сергей_1979
А так ноют,да если бы,да кабы. Если бы,да кабы,то во рту б росли грибы! Всех с победой!
06:08
честный человечишко
ой...
06:07
Сужу Кубок как могу
Я смотрел в инете на первом. Норм все было
06:07
raslll
Только Бобровского можно выделить !Знарка в шею гнать !Нет команды абсолютно !
06:07
MAPKJIAP
Быков вернись=)))))))))))))))))
06:07
Yevgeniy.GM
Много валидола ! Малкин никакой.
06:07
шаша2
Даю прогноз---наши канадцев обыграют (для будущей интриги КУБКА).Ну а чё красивый кин.
06:06
Алексей Х
Монте-Кристо (Мститель) . А в целом игра сборной просто позорная. Третья сборная НХЛ нас возила и мутузила, как волкодав болонку. ------------А сборная Европы (обыгравшая насухо, американцев - Кейн и ко) - какая по счету?
06:06
Сергей_1979
Хватит ныть,если бы...да кабы...да если бы не Бобровский...Да,Бобр молоток,но играла вся команда.Победили и хорошо. Если бы не тупые удаления - было бы легче в конце. А так,не забывайте товарищи,что это самые талантливые игроки мира,и восстанавливаются эти молодые ребята намного быстрее. В общем,подведу итог. Я рад ,что в нашей сборной есть вратарь экстра-класса,это раз. Я рад,что обыграли очень сильную команду,да еще при полном зале поддержки,это два. Комментаторов с первого уволить,это три.
06:06
ВеликийПашаБуре
Из плюсов - Наместников (23 года), Кучеров (23 года), Кузнецов (24 года), Тарасенко (24 года). "Российская молодежь забила больше своих североамериканских сверстников"!!!
06:06
Человек из Кемерово
Что было бы с нами без Боба?Амеры молодцы давили как надо и не поплыли после четырех плюх.Наши то же молодцы, что не дали себя амерам продавить.Но с такой игрой нам трудно рассчитывать на хороший итог.Еще с финиками играть.Самый неудобный для нас соперник.В общем пока не айс игра.Остается только надеяться на лучшее.
06:06
Сужу Кубок как могу
Канадцы, боюсь, нас просто размажут. Да какие канадцы ещё, завтра, финны :)
06:05
Krotyra
Всем привет. По игре. 1. Комментаторы на первом.... можно назвать любым мат. словом... я подпишусь. 2. Тренерского штаба у нас нет. Знарок... я вообще не знаю чем он занимается. Хотелось бы ошибаться. 3. Игру выиграли благодаря 2 м людям, нашему великолепному Сергею Бобровскому и С.А. Мюррею - спасибо парню, подсобил. 4. Все 4 шайбы - это не наигранные комбинации, а мастерство отдельных игроков. Кучеров с лета, Кузнецов сольный проход и Тарасенко с разворота. При таких раскладах, если нам немного повезет (нет сильно повезет) - мы укатаем Суомчиков, и молимся на первое место в группе. Если выйдем на Канаду я смотреть не буду, а пойду просто поставлю денег. Сами понимаете не на наших. Надеюсь ошибаться.
06:05
Andruxaraf
На первом за 10 минут до конца трансляция в интернете прервалась. Херово так!у них как всегда тупняки на онлайн трансляции.
06:05
Алексей Х
Большинство - это, конечно, ноу комментс...
06:05
сосед китайцев
реально отскочили от "фарм-клуба"..большинство это НЕЧТО
06:05
Монте-Кристо (Мститель) .
А в целом игра сборной просто позорная. Третья сборная НХЛ нас возила и мутузила, как волкодав болонку.
06:04
vkjazz
да....((((((( отстой полный ((((((((((( "красные жигули" мать вашу.... канадцы впердолят еще поболе чем чехам. Третьяка гнать вместе со Знарком. такой уе......й игры еще у сборной не было.
06:03
Дзеба
Наши мужики! Спасибо за игру!
06:03
шаша2
Сужу Кубок как могу Худшее сборная была только при Билле на ои . А там она была просто дно. 06:00\\\\\\\\Да ладно всё по сценарию---представь какой коленкор перед матчем с канадосами и спилберг не написал бы---красотищща.
06:03
Алексей Х
Рановато расслабились...)
06:02
Сужу Кубок как могу
Дацюк спас один раз точно.
06:02
Сужу Кубок как могу
Первый раз такое со мной. Выиграли, а все равно негатив.
06:01
Монте-Кристо (Мститель) .
Дацюка тоже отметить надо. Хотя в атаке слабоват, но в обороне по прежнему нас выручает. Особенно в меньшинстве... Опять же песок из Паши сыплется, соперники на нем падают.
06:01
Новочебоксарск
Американцы то были лучше... Нам повезло, что они провалили 5 минут во втором тайме и глупо удалялись в течении матча. И видно, что силенок им не хватило. Скорости были не те, что в игре с финнами. Все-таки 5 часов лишних для сна сыграли решающую роль. Спасибо судьям! Судили очень объективно и где-то даже помогали нам. Теперь осталось победить финнов и мы в полуфинале!
06:01
Сужу Кубок как могу
Худшее сборная была только при Билле на ои . А там она была просто дно.
06:00
Весёлый©
Мюррей, похоже, травму получил, показали.
06:00