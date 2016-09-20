Россия одолела Северную Америку

Сборная России нанесла поражение Северной Америке (4:3) в матче группового турнира Кубка мира. Заброшенными шайбами у россиян отметились Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Все четыре гола были забиты в ворота Мэтта Мюррея, после его замены на Джона Гибсона отличиться подопечным Олега Знарка не удалось.

Для российской команды эта победа стала первой на турнире. Следующим соперником россиян станет Финляндия. Матч состоится 22 сентября, начало – в 22.00 по московскому времени.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа B

Северная Америка – РОССИЯ – 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Трансляция матча Северная Америка - Россия