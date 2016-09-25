Роман Ротенберг: "Сборная России имеет хороший фундамент под Олимпиаду-2018"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что сборная России имеет хороший фундамент для успешного выступления на следующих Олимпийских играх. Команда Олега Знарка дошла до полуфинала Кубка мира-2016, где уступила со счетом 3:5 канадцам.
– Надо сказать, что наша команда в среднем на год младше канадцев, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – У нас подрастает новое поколение, которое начинает выступать на высочайшем уровне. Очень важно, чтобы было больше молодых ребят, которые будут тащить нашу сборную за собой. Претензий к команде быть не может, ребята бились до конца, это самое важное. У нас есть хороший фундамент, на котором можно строить команду на 2018 год. Подготовка к Олимпиаде продолжается, и мы видим, где можем прибавить. Для тренерского штаба это самое важное. А с точки зрения оценок за турнир все будет уже в Москве. Рано делать какие-то выводы сразу после игры.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096049485.html
.BattleFish.
Возрождение взрослого хоккея начнется тогда когда оттуда уберут всяких бесполезных Ромок и их прихлебателей!
13:09 25 сентября
Enich
ахахахаха:))) клоунада:)) а на олимпиаде 18(если победит) она будет иметь фундамент к играм 22 второго:))) какой фундамент если нет ни одного нормального защитника , пара вратарей и Никита кучеров ;))
11:13 25 сентября
алексей_промес
ну если только речь идёт про фундамент,который в межсезонье закладывал Аленичев
06:26 25 сентября
Многочлен
Сужу Кубок как могу, куда пустомелькин должен их забрать?) Местами своих воришек поменять, как обычно делает?
06:04 25 сентября
Сужу Кубок как могу
Они нас троллят, да ?) Путин, забери их всех. Хватит госбабло в спорт кидать, все равно не доходит. Отдайте лучше пенсионерам. И в детский спорт
05:54 25 сентября
Catch
Самое важное для тренерского штаба - это сменить его. Причём немедленно!
05:51 25 сентября
о..енно довольный Роджер
россиюшка не доживет до 2018)))
05:50 25 сентября
HarryAngel
твою, простите, мать. ну какой "фундамент"?!!!..
05:49 25 сентября
sp2012
Ну-ну Ротербеша посмотрим на ОИ.
05:48 25 сентября