Роман Ротенберг: "Сборная России имеет хороший фундамент под Олимпиаду-2018"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что сборная России имеет хороший фундамент для успешного выступления на следующих Олимпийских играх. Команда Олега Знарка дошла до полуфинала Кубка мира-2016, где уступила со счетом 3:5 канадцам.

– Надо сказать, что наша команда в среднем на год младше канадцев, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – У нас подрастает новое поколение, которое начинает выступать на высочайшем уровне. Очень важно, чтобы было больше молодых ребят, которые будут тащить нашу сборную за собой. Претензий к команде быть не может, ребята бились до конца, это самое важное. У нас есть хороший фундамент, на котором можно строить команду на 2018 год. Подготовка к Олимпиаде продолжается, и мы видим, где можем прибавить. Для тренерского штаба это самое важное. А с точки зрения оценок за турнир все будет уже в Москве. Рано делать какие-то выводы сразу после игры.