05:39 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг: "Сборная России имеет хороший фундамент под Олимпиаду-2018"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил мнение, что сборная России имеет хороший фундамент для успешного выступления на следующих Олимпийских играх. Команда Олега Знарка дошла до полуфинала Кубка мира-2016, где уступила со счетом 3:5 канадцам.

– Надо сказать, что наша команда в среднем на год младше канадцев, – приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. – У нас подрастает новое поколение, которое начинает выступать на высочайшем уровне. Очень важно, чтобы было больше молодых ребят, которые будут тащить нашу сборную за собой. Претензий к команде быть не может, ребята бились до конца, это самое важное. У нас есть хороший фундамент, на котором можно строить команду на 2018 год. Подготовка к Олимпиаде продолжается, и мы видим, где можем прибавить. Для тренерского штаба это самое важное. А с точки зрения оценок за турнир все будет уже в Москве. Рано делать какие-то выводы сразу после игры.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096049485.html

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КОММЕНТАРИИ (9)
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.BattleFish.

Возрождение взрослого хоккея начнется тогда когда оттуда уберут всяких бесполезных Ромок и их прихлебателей!

13:09 25 сентября

Enich

ахахахаха:))) клоунада:)) а на олимпиаде 18(если победит) она будет иметь фундамент к играм 22 второго:))) какой фундамент если нет ни одного нормального защитника , пара вратарей и Никита кучеров ;))

11:13 25 сентября

алексей_промес

ну если только речь идёт про фундамент,который в межсезонье закладывал Аленичев

06:26 25 сентября

Многочлен

Сужу Кубок как могу, куда пустомелькин должен их забрать?) Местами своих воришек поменять, как обычно делает?

06:04 25 сентября

Сужу Кубок как могу

Они нас троллят, да ?) Путин, забери их всех. Хватит госбабло в спорт кидать, все равно не доходит. Отдайте лучше пенсионерам. И в детский спорт

05:54 25 сентября

Catch

Самое важное для тренерского штаба - это сменить его. Причём немедленно!

05:51 25 сентября

о..енно довольный Роджер

россиюшка не доживет до 2018)))

05:50 25 сентября

HarryAngel

твою, простите, мать. ну какой "фундамент"?!!!..

05:49 25 сентября

sp2012

Ну-ну Ротербеша посмотрим на ОИ.

05:48 25 сентября

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