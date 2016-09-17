21:35 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг: "Абсолютно довольны тренерским штабом сборной России"

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в преддверии матча группового турнира Кубка мира против команды Швеции отметил, что доволен тренерским штабом сборной России. По словам руководителя, с такими специалистами команда может добиваться самых высоких результатов, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- По просьбе Олега Знарка мы проводили консультации с разными кандидатами и на сегодняшний день абсолютно довольны нашим тренерским штабом, - отметил Ротенберг. - Мы видим, что он готов на любые подвиги в плане результата. Алексей Жамнов помогал на лавке в игре с канадцами в Питтсбурге. Учитывая его опыт игры в НХЛ и то, что он понимает, как нужно играть в Северной Америке и на маленьких площадках, думаю, лучшего кандидата мы не могли найти.

- Будет ли он на лавке на самом Кубке мира?

- Вам нужно адресовать этот вопрос Олегу Валерьевичу. Но вы прекрасно видели, что он был на лавке в Питтсбурге. И, насколько понимаю, останется на ней.

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