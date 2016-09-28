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Ральф Крюгер: "Горжусь тем, как сыграли с канадцами"

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Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер выразил удовлетворение игрой команды в первом матче финала Кубка мира против Канады (1:3). При этом специалист отметил, что в эпизодах с пропущенными шайбами его подопечные шли на неоправданный риск.

– Согласен с моими игроками, что это был наш лучший матч на турнире, мы имели равное количество шансов с канадцами, – цитирует "Р-Спорт" Крюгера. – Мы очень расстроены тем, как пропускали голы – слишком большой риск позволяли себе в ненужные моменты, а канадцы этим воспользовались. Тем не менее, я горд тем, как мы провели этот матч. Мы обрели уверенность, почувствовали, что можем победить канадцев. В первой игре серии заложен важный фундамент.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160928/1101303713.html

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