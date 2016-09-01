Павел Буре: "Кубок мира ничем не отличается от футбольного ЧМ"

Легендарный российский нападающий Павел Буре поделился ожиданиями от Кубка мира, который пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. По его словам, этот турнир можно сравнить с чемпионатом мира по футболу, так как там соберутся все лучшие.

– Я с большим интересом жду начала Кубка мира. Мне ни разу не довелось сыграть на нем, но я вижу, какие собираются составы, и одно это вызывает положительные эмоции, – цитирует Буре официальный сайт НХЛ. – Такое ощущение, что в Торонто действительно соберутся все лучшие, и в этом смысле я не вижу, чтобы хоккейный Кубок мира чем-то отличался от чемпионата мира по футболу. Тем лучше для всех, кто любит хоккей!" – цитирует Буре официальный сайт НХЛ.