Овечкин 10 лет не может забить Канаде

В полуфинале Кубка мира-2016 капитан сборной России Александр Овечкин не сумел отметиться набранными очками в пятом официальном матче против Канады кряду. Последнюю на данный момент шайбу канадцам форвард "Вашингтона" забросил десять лет назад – в четвертьфинале Олимпиады в Турине. А результативными действиями он не отмечался с финала чемпионата мира-2008, в котором сделал две голевые передачи.
С тех пор команды по два раза встречались на чемпионатах мира и Олимпийских играх и однажды на Кубке мира, но во всех поединках Овечкин не принимал участия в голевых атаках сборной России. Правда, отметим, что форвард забросил шайбу в ворота канадцев в выставочной встрече перед стартом турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)
Mon65
Монте-Кристо (Мститель) Спасибо за аргументы. А ту у нас журналистики начинают быстро забывать добро и смешивают с грязью наших лидеров. И так больно на душе, что не получилось скинуть Голиафа с Олимпа, а тут еще Саня не забивал Канаде якобы 10 лет (хотя этим же звездным канадцам забил в Питсбурге совсем недавно), и не каждый год мы с ними играем. И забыли 2006 г. Олимпиаду в Турине, когда он их звездных отправил гулять домой после 1/4 финала. Я могу сейчас привести пару десятков наших звездных хоккеистов, которые вообще никогда не забивали первой сборной Канады. А тут постоянно как дилетанты спрашивают, почему Саня пачками не кладет канадцам. Идиотизм, да и только.
15:20 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин в 2006 году на Олимпиаде включен в шестерку лучших игроков. Овечкин на ЧМ 2006 и 2008 включен в шестерки лучших игроков. Но тогда это был иной Саня. Он действовал разнопланово. И мог гораздо больше. Теперь же он привык играть так, как играет Вашингтоне. И ему нужен человек, который бы ему пасовал. У Якушева в Спартаке и сборной СССР таки был Шадрин. У Сани в сборной такого игрока нет. Почему Якушев ? Так стиль Овечкина и Якушева идентичен.
13:38 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
А когда Овечкин стал приезжать в сборную после вылета из плей-офф кубка Стэнли, то приезжал уже выхолощенным. Исключение ЧМ 2014 года.
13:28 25 сентября
Монте-Кристо (Мститель) .
Werewolf.................... Вот врать не надо. Овечкин офигительно играл за сборную на ЧМ, пока его Вашик не попадал в плей-офф. Был лучшим напом в ней. То есть с 2005 года по 2008 включительно. Да и на ЧМ 2014 он сыграл суперски. Хотя надо сказать, что в 0-е это был еще иной Овечкин. Тогда он действовал разнообразно. Это где-то с 2010 года он стал действовать в Вашике однопланово.
13:26 25 сентября
inachipoch
Mon65 Но у нас выстрелили на турнире другие молодые звездочки: Кучеров, Кузнецов, Панарин, Орлов.-------------- Панарин "выстрелил" за 5 сек до конца игры с канадцами( когда его "выстрел" уже никому был не нужен), Кузнецов весь турнир играл грязно и забил канадцам с метра в пустой угол, Орлов постоянно пожарил в обороне. Звязда на звязде. Из списка только Кучеров выглядел достойно.
13:23 25 сентября
Werewolf
Mon65_____Почитай интервью кросби. Он тоже говорит, что это противостояние еще имеет смысл между двумя странами. А на деле? Просто их так воспитали - положительно отзываться о сопернике. А потом посмотри игру. Где ты около овечкина двух увидел то? Никто не гнобит за ЭТОТ проигрыш Овечкина. Его гнобят за то, что он в сборной НИЧЕГО НИКОГДА не показывал. За Малкиным хотя бы есть ЧМ 2012. Что есть за Овечкиным? Мало тебе КМ, вспомни ЧМ, ОИ.....Где он что-то показал?
12:10 25 сентября
Mon65
Werewolf Прочитай интервью их защитников. С 2010 года научились они играть против Овечкина. Но у нас выстрелили на турнире другие молодые звездочки: Кучеров, Кузнецов, Панарин, Орлов. Но Канада сильнее намного командой и глубиной состава. Могли бы они еще 5 команд выставить, то турнир был бы еще интереснее. Таковы пока реалии. Один в поле не воин. И не надо нам гнобить наших звезд за проигрыш действительно очень сильной Команде.
11:19 25 сентября
Werewolf
Mon65 И почему такими провокационными статьями газета унижает наших хоккеистов. КАНАДА НАМНОГО СИЛЬНЕЕ КОМАНДОЙ. А Овечкина они стараются прикрывать, все время рядом с ним 1-2 соперника. Надо хотя бы немного разбираться в хоккее.______Может мы смотрели разный хоккей, но ночью я не видел чтобы на Овечкина ОСОБОЕ внимание обращали.......Не больше, чем и на других.
11:12 25 сентября
Mon65
И почему такими провокационными статьями газета унижает наших хоккеистов. КАНАДА НАМНОГО СИЛЬНЕЕ КОМАНДОЙ. А Овечкина они стараются прикрывать, все время рядом с ним 1-2 соперника. Надо хотя бы немного разбираться в хоккее.
10:24 25 сентября
Mon65
Овечкин забил решающий гол на Олимпийских играх в Турине такой же звездной Канаде, как сейчас, и отправил их домой. Он уже вошел в историю. Я стесняюсь спросить, а какой русский игрок после распада СССР отправлял гулять домой Канаду с Олимпиады, Кубка Канады, Кубка мира? Ау, аукнитесь, есть такие???
10:21 25 сентября
kaduly
Овечкин это Кержаков на коньках
09:38 25 сентября
inachipoch
Овечкин - супер звезда регулярки НХЛ. "Величайшее" достижение для игрока-легенды. Ни в Кубке Стэнли, ни на ОИ и КМ он из себя ничего не представляет. Когда его надо "закрыть", соперник это делает без проблем.
09:16 25 сентября
chempion 1985
oleg.bob , что Вы несете? Мессии 4!!! Раза выиграл с Барсой ЛЧ и 7 Чи, а сколько кубков Стенли выиграл Ови? Согласен сколько видел Ови он слабый игрок
08:38 25 сентября
oleg.bob
Это в НХЛ и Вашингтоне Овечкин- суперзвезда. А приезжая в сборную, он становится весьма посредственным игроком , чуть выше среднего. Вам это ничего не напоминает? Конечно же, это Лионель Андресс Месси в Барсе и сборной Аргентины по футболу!
07:59 25 сентября
Бо
Овечкин - это засланный казачок. Чтобы его не забыли, ему даже дали забить в выставочном матче. Канаде в сборной России такие "форварды" и нужны. Которые хотят пробить дырку в амуниции вратаря. Вся суть его игры "давай ты выиграешь вбрасывание, а я брошу". При отсутствии извилин результат предсказуемый.
07:56 25 сентября
миха 108
я удивляюсь,как он в нхл становится лучшим снайперов!?...вход в зону по левому борту и бросок - вот и весь хоккеист!
07:51 25 сентября
Павел1967
samchk58, Вы просто никогда не видели игру сборной СССР времен Михайлова-Петрова-Харламова и Макарова-Крутова-Ларионова вот и пишете всякую чушь.
07:26 25 сентября
Павел1967
Ну, если у хоккея России такая гордость, которая не может забивать Канаде, то не удивительно, что мы Олимпиаду уже четверть века не можем выиграть. Хоккеист не забивающий Канаде не может считаться великим.
07:24 25 сентября
samchk58
Ну и что? Убейте Овечкина1 Запретите ему играть за сборную? Вам, не кажется, что своими такими комментариями вы убиваете хоккей больше, чем администротивные и бизнесовые системы закрывшие кучу "коробок" в дворах. Такие, как Овечкин, гордость Страны, а Вы, "Спорт Экспресс", так, "жёлтая пресса", после таких публикаций. А ваша компьютерная версия, со всеми орфографическими и пунктационнами ошибками, наносит гораздо больший вред, чем поражение нашей любой сборной
07:19 25 сентября
samchk58
06:59 25 сентября