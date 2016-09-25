Овечкин 10 лет не может забить Канаде

В полуфинале Кубка мира-2016 капитан сборной России Александр Овечкин не сумел отметиться набранными очками в пятом официальном матче против Канады кряду. Последнюю на данный момент шайбу канадцам форвард "Вашингтона" забросил десять лет назад – в четвертьфинале Олимпиады в Турине. А результативными действиями он не отмечался с финала чемпионата мира-2008, в котором сделал две голевые передачи.

С тех пор команды по два раза встречались на чемпионатах мира и Олимпийских играх и однажды на Кубке мира, но во всех поединках Овечкин не принимал участия в голевых атаках сборной России. Правда, отметим, что форвард забросил шайбу в ворота канадцев в выставочной встрече перед стартом турнира. (Кирилл БУРДАКОВ)