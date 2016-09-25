09:37 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

ОКР готов помочь решить вопрос с участием игроков НХЛ в Олимпиаде

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Олимпийский комитет России (ОКР) готов помочь в решении вопроса об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил президент ФХР, член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Владислав Третьяк. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что федерация попросит ряд национальных олимпийских комитетов помочь оплатить, в частности, страховку игроков НХЛ на турнире в Пхенчхане.

- Мы уже обращались в ОКР, и Россия всегда поддержит это предложение, - цитирует ТАСС Третьяка. - Такое обращение уже было к Александру Жукову (президенту ОКР). Он сказал, что мы хотим помочь своим игрокам.

Завтра у нас будет по этому поводу встреча с Гэри Бэттменом, и мы будем обсуждать какие-то конкретные шаги. Мы думаем, что в этом вопросе игроки должны сыграть большую роль. Александр Овечкин уже сказал, что хотел бы поехать на Олимпиаду, и в других командах тоже есть игроки, которые могли бы сказать свое слово, как Овечкин. Это Олимпийские игры, праздник, и поэтому должны сыграть сильнейшие, каждая федерация заинтересована в этом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3651987

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sp2012

Ребята ,а вы уверены для начала,что Россию допустят до ОИ.????? Дело о допинге не закрыто. То ли ещё будет.

09:58 25 сентября

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