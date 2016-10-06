06:17 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Набоков считает, что Овечкина неправильно используют в сборной

0
0
0

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков выразил мнение, что тренерский штаб национальной команды может неправильно использовать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает Овечкину и Евгению Малкину, чтобы провести классный турнир за сборную с участием всех сильнейших? 

– Испытываю к Сане очень большое уважение. И критику в его адрес не считаю полностью справедливой. Человек приезжает, отдает всего себя, борется до конца. Кто-то может предъявить ему претензии, что он не выкладывался в Торонто?

– Я по крайней мере не могу. Но звезды, на мой взгляд, должны выстреливать в главных матчах и главных эпизодах.

– Просто нужно правильно его использовать. Он не стоит и не кричит: "Отдайте мне пас". Посмотрите, какую шикарную передачу на пустые ворота Овечкин отдал Тарасенко с финнами. Но обратите внимание: за игру в НХЛ он нередко бросает по 8 – 9 раз. А здесь у него шесть бросков за весь Кубок мира! Лично мне здесь все понятно. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Набокова

Опрос

Выиграют ли Овечкин и Малкин титул со сборной на Олимпиаде или Кубке мира?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ