Набоков считает, что Овечкина неправильно используют в сборной

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков выразил мнение, что тренерский штаб национальной команды может неправильно использовать форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает Овечкину и Евгению Малкину, чтобы провести классный турнир за сборную с участием всех сильнейших?

– Испытываю к Сане очень большое уважение. И критику в его адрес не считаю полностью справедливой. Человек приезжает, отдает всего себя, борется до конца. Кто-то может предъявить ему претензии, что он не выкладывался в Торонто?

– Я по крайней мере не могу. Но звезды, на мой взгляд, должны выстреливать в главных матчах и главных эпизодах.

– Просто нужно правильно его использовать. Он не стоит и не кричит: "Отдайте мне пас". Посмотрите, какую шикарную передачу на пустые ворота Овечкин отдал Тарасенко с финнами. Но обратите внимание: за игру в НХЛ он нередко бросает по 8 – 9 раз. А здесь у него шесть бросков за весь Кубок мира! Лично мне здесь все понятно. (Игорь РАБИНЕР)

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