На раскатку сборной России Марков вышел в паре с Нестеровым

В спортивном комплексе "Юбилейный" сборная России проводит раскатку перед выставочным матчем с Чехией. В составе команды Олега Знарка одно изменение по сравнению со вчерашним днем - защитники Никита Нестеров и Алексей Емелин поменялись местами. Нестеров оказался в паре с Марковым, а Емелину досталась роль седьмого защитника.
"Красные": Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Кучеров;
"белые": Нестеров - Марков, Кулемин - Малкин - Тарасенко;
"синие": Анисимов - Емелин, Телегин - Дацюк - Наместников;
"желтые": Куликов - Марченко, Панарин - Шипачев - Дадонов;
вратари - Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.
- Александр Овечкин
- Сборная России (Хоккей)
- Семен Варламов
- Олег Знарок
- Евгений Малкин
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Николай Кулемин
- Сергей Бобровский
- Никита Зайцев
- Павел Дацюк
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Владимир Тарасенко
- Артем Анисимов
- Алексей Марченко
- Даниил Марков
- Артемий Панарин
- Дмитрий Орлов
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Вадим Шипачев
- Алексей Емелин
- Никита Нестеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Иван Телегин