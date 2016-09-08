На раскатку сборной России Марков вышел в паре с Нестеровым

В спортивном комплексе "Юбилейный" сборная России проводит раскатку перед выставочным матчем с Чехией. В составе команды Олега Знарка одно изменение по сравнению со вчерашним днем - защитники Никита Нестеров и Алексей Емелин поменялись местами. Нестеров оказался в паре с Марковым, а Емелину досталась роль седьмого защитника.

"Красные": Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Кучеров;

"белые": Нестеров - Марков, Кулемин - Малкин - Тарасенко;

"синие": Анисимов - Емелин, Телегин - Дацюк - Наместников;

"желтые": Куликов - Марченко, Панарин - Шипачев - Дадонов;

вратари - Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.

Трансляция матча Россия - Чехия