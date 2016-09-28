05:41 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Канада обыграла сборную Европы в первом матче финала Кубка мира

0
0
0
3

Сборная Канады нанесла поражение Европе (3:1) в первом матче финала Кубка мира. По шайбе у канадцев забросили Брэд Маршан, Стивен Стэмкос и Патрис Бержерон. Единственный гол европейцев на счету Томаша Татара. Напомним, что финал разыгрывается до двух побед. Следующий поединок между этими командами состоится в ночь с четверга на пятницу, начало – в 03.00 по московскому времени.

Торонто (Канада)

Кубок мира

Финал

Первый матч

Канада – Европа – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Маршан - 3 (Бержерон, Кросби), 2:33 - 1:0. Стэмкос - 1 (Гецлаф), 13:20 - 2:0. Татар - 3 (Зайденберг, Копитар), 27:00 - 2:1. Бержерон - 1 (Кросби, Маршан), 49:24 - 3:1.

Вратари: Прайс - Галак (57:04 - 57:54, 58:07).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 38 (9+17+12) - 33 (13+11+9).

Судьи: Маколи, Сазерленд.

28 сентября. Торонто. Air Canada Centre. 18377 зрителей.

Трансляция матча Канада - Европа

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldcup/2016/

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

vasiunchik

По броскам почти равенство. Нашим о таком только мечтать...Да даже о 30 бросках за игру только мечтать...

06:51

tonipi

минут пять смотрел, пока в миньке был перерыв. бросилось отсутствие скоростей.

06:21

КубокЛучшийМира

Канадцев с победой. Пока, с первой... Что то давно не слышно "Кросбиненавистников" и "Бержерононелюбителей". Надеюсь они теперь все всё поняли? )))

06:07

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ