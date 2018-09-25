Этот день в истории. 2 года драматичному матчу Россия - Канада на Кубке мира. Видео

Два года назад сборная России в драматичном поединке уступила Канаде в полуфинале Кубка мира - 3:5. В составе россиян отличились Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин. У Канадцев дубль сделал Брэд Маршан, еще по шайбе забросили Сидни Кросби, Кори Перри и Джон Таварес.

Россияне вели во втором периоде со счетом 2:1, но на перерыв ушли при ничейном счете. В заключительном третьем периоде хозяева турнира забросили три шайбы, на которую Россия ответила одной на последней минуте.

Розыгрыш Кубка мира в 2016 году был возрожден после 20-летнего перерыва. В турнире приняли участие восемь сборных. В группе A играли команды Канады, Чехии, США и сборная Европы, составленная из игроков европейских стран, не участвовавших в турнире. Группу составили команды Швеции, России, Финляндии и Северной Америки (хоккеисты США и Канады не старше 23 лет).

В другом полуфинале сборная Европы обыграла Швецию (3:2 ОТ). В финале в серии до двух побед Канада дважды обыграла европейцев (3:1, 2:1).

На 2020 год запланирован новый розыгрыш Кубка мира.