12:32 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джонатан Тэйвз: "Кто знает, что бы случилось, забей Европа еще раз"

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Нападающий сборной Канады Джонатан Тэйвз после победы во втором матче финала Кубка мира над командой Европы отметил, что соперник был очень силен и мог победить. По словам форварда, на турнире был очень высокий уровень хоккея. Напомним, Канада стала обладателем трофея.

– Соперник сегодня оказывал на нас большое давление, надо отдать им должное. Кто знает, что бы случилось, забей они еще раз, – цитирует Тэйвза официальный сайт Кубка мира. – Сегодня играли две очень сильные команды. Сезон НХЛ еще не начался, но мы увидели высокий уровень хоккея, который с каждым матчем турнира только улучшался.

Дополнительная информация

http://ice.wch2016.com/ru/recap?id=2016070212

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