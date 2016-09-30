Джонатан Тэйвз: "Кто знает, что бы случилось, забей Европа еще раз"

Нападающий сборной Канады Джонатан Тэйвз после победы во втором матче финала Кубка мира над командой Европы отметил, что соперник был очень силен и мог победить. По словам форварда, на турнире был очень высокий уровень хоккея. Напомним, Канада стала обладателем трофея.

– Соперник сегодня оказывал на нас большое давление, надо отдать им должное. Кто знает, что бы случилось, забей они еще раз, – цитирует Тэйвза официальный сайт Кубка мира. – Сегодня играли две очень сильные команды. Сезон НХЛ еще не начался, но мы увидели высокий уровень хоккея, который с каждым матчем турнира только улучшался.