Даниэль Седин: "Люди просто недооценивают силу сборной Европы"

Капитан сборной Швеции Даниэль Седин после полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы (2:3 ОТ) подчеркнул, что люди недооценивают коллектив, вышедший в финал турнира. Хоккеист отдал должное сопернику.

– Мне странно даже это слышать, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Седина. – Мы сегодня играли против игроков мирового класса. Люди кругом говорят, что они сотворили сенсацию, обыграв сборную США, затем сборную Чехии. В этом и есть проблема, как мне кажется. Люди просто недооценивают силу этой команды. Мы себе этого сегодня не позволили. Но они нас все равно обыграли.