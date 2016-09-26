Даниэль Седин: "Люди просто недооценивают силу сборной Европы"

Капитан сборной Швеции Даниэль Седин после полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы (2:3 ОТ) подчеркнул, что люди недооценивают коллектив, вышедший в финал турнира. Хоккеист отдал должное сопернику.
– Мне странно даже это слышать, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Седина. – Мы сегодня играли против игроков мирового класса. Люди кругом говорят, что они сотворили сенсацию, обыграв сборную США, затем сборную Чехии. В этом и есть проблема, как мне кажется. Люди просто недооценивают силу этой команды. Мы себе этого сегодня не позволили. Но они нас все равно обыграли.
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Дополнительная информация
https://www.wch2016.com/ru/news/sweden-couldnt-elevate-its-game-to-the-next-level/c-282133736
saber1
Да не оправдывайся, просто ещё не готовы к сезону и только.
08:07 26 сентября