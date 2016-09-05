Дацюк, Шипачев, Дадонов и Телегин не участвуют в тренировке сборной России

Сборная России начала свой сбор в рамках подготовки к Кубку мира 2016 года. Тренировка проходит в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный". В занятии не принимают участия игроки из СКА и ЦСКА Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Иван Телегин. Сборники работают в следующих сочетаниях:

Красные: Зайцев - Орлов, Овечкин - Кузнецов - Кучеров.

Синие: Куликов - Марченко, Наместников - Анисимов - Панарин.

Белые: Марков - Емелин, Кулемин - Малкин - Тарасенко, Нестеров.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)