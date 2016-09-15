Чехи определились с основным вратарем на Кубок мира

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач отметил, что его подопечным удалось лишить противника пространства в выставочном матче с командой Северной Америки (3:2). Также специалист заявил, что уже определился с основным вратарем на Кубок мира-2016. Михал Нойвирт и Петр Мразек провели на льду по 30 минут, но лишь первому из них удалось сохранить свои ворота на замке.

– Мы старались сыграть без ошибок в защите, не дать сопернику, где столько талантливых нападающих, разбежаться, – цитирует "Р-Спорт" Яндача. – Мы действительно старались вести силовую борьбу по всей площадке. Считаю, что с этой задачей справились, но мы еще можем прибавить в этом плане.

Что касается основного вратаря, думаю, после этой игры выбор очевиден, тем не менее есть еще пара дней для того, чтобы сделать правильный выбор.