Билл Дэйли: "Камбэк канадцев получился очень захватывающим"

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что второй матч финала Кубка мира между сборными Канады и Европы (2:1) стал лучшей игрой на турнире. Подопечные Майка Бэбкока за три минуты до конца поединка уступали в счете – 0:1, а победную шайбу забросили на последней минуте третьего периода в меньшинстве.

– Это был отличный турнир и отличный финал, – цитирует ТАСС Дэйли. – Не думаю, что я был бы разочарован, если бы сборная Европы выиграла – и канадцы, и их соперники показали отличный хоккей. Эту игру можно считать лучшей на турнире. Она была очень волнительной, и "камбэк" канадцев получился очень захватывающим.

Кубок мира является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз – в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира – в 1996 и 2004 годах.