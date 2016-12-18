Алексей Бадюков: "Победили бы Канаду в полуфинале, выиграли бы Кубок мира"

Бывший хоккеист "Ак Барса" и комментатор Алексей Бадюков выразил мнение, что сборной России было по силам одержать победу на Кубке мира. Также Бадюков подчеркнул, что российский хоккей движется в правильном направлении.

– Из этого состава сборной на Кубке мира участвовали только двое – Телегин и Дацюк. Кого еще хотели бы там видеть?

– Если бы не травма Павла, стало бы еще лучше. Не хватило Ковальчука. Он же привык к таким маленьким площадкам. Но раз уж не поехал, значит, так решил тренерский штаб. Значит, так и надо.

– Вообще, ожидали победы сборной России на Кубке мира?

– Честно говоря, да. Надеялся. Вообще, если бы обыграли Канаду в полуфинале, то выиграли Кубок мира.

– Чего не хватило?

– Возникали вопросы с обороной.

– Решение видите?

– Ожиганов, Киселевич… Есть у нас ребята в поле зрения сборной. Все хоккеисты просматриваются тренерами сборной. Они уже "на карандаше". Если их не зовут в национальную команду, это значит, их время еще не пришло. Стабильности не хватает.

– А кого вы взяли себе "на карандаш"?

– Мне нравятся Осипов и Аляев из "Торпедо", Провольнев из "Спартака". Березин из "Нефтехимика". Правда, у последнего прошлый сезон был намного лучше.

– Каковы итоги хоккейного 2016 года для сборной России?

– Конечно, идеальным вариантом для нашей национальной команды стала бы победа и на Кубке мира, и чемпионате мира, и Кубке Первого канала. Но не всегда так получается "под заказ". Хотелось бы большего, но по итогам года хочу сказать, что мы движемся в правильном направлении. Вперед. Хоккей – праздник. И нам стоит радоваться, несмотря на то, что не все золото мы выиграли. Раз не получилось в этом году, получится в следующем. (Ярослав СУСОВ)