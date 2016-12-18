Алексей Бадюков: "Победили бы Канаду в полуфинале, выиграли бы Кубок мира"

Бывший хоккеист "Ак Барса" и комментатор Алексей Бадюков выразил мнение, что сборной России было по силам одержать победу на Кубке мира. Также Бадюков подчеркнул, что российский хоккей движется в правильном направлении.
– Из этого состава сборной на Кубке мира участвовали только двое – Телегин и Дацюк. Кого еще хотели бы там видеть?
– Если бы не травма Павла, стало бы еще лучше. Не хватило Ковальчука. Он же привык к таким маленьким площадкам. Но раз уж не поехал, значит, так решил тренерский штаб. Значит, так и надо.
– Вообще, ожидали победы сборной России на Кубке мира?
– Честно говоря, да. Надеялся. Вообще, если бы обыграли Канаду в полуфинале, то выиграли Кубок мира.
– Чего не хватило?
– Возникали вопросы с обороной.
– Решение видите?
– Ожиганов, Киселевич… Есть у нас ребята в поле зрения сборной. Все хоккеисты просматриваются тренерами сборной. Они уже "на карандаше". Если их не зовут в национальную команду, это значит, их время еще не пришло. Стабильности не хватает.
– А кого вы взяли себе "на карандаш"?
– Мне нравятся Осипов и Аляев из "Торпедо", Провольнев из "Спартака". Березин из "Нефтехимика". Правда, у последнего прошлый сезон был намного лучше.
– Каковы итоги хоккейного 2016 года для сборной России?
– Конечно, идеальным вариантом для нашей национальной команды стала бы победа и на Кубке мира, и чемпионате мира, и Кубке Первого канала. Но не всегда так получается "под заказ". Хотелось бы большего, но по итогам года хочу сказать, что мы движемся в правильном направлении. Вперед. Хоккей – праздник. И нам стоит радоваться, несмотря на то, что не все золото мы выиграли. Раз не получилось в этом году, получится в следующем. (Ярослав СУСОВ)
djavdet
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