Александр Овечкин: "Жаль, что не довели дело до конца"

Капитан сборной России Александр Овечкин отметил, что россияне не собирались сдаваться в концовке полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5). По словам нападающего, грамотные действия канадцев в обороне не позволили подопечным Олега Знарка вернуться в игру, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Жаль, что не довели дело до конца, – сказал Овечкин. – Прекрасная команда была. Все верили, и даже когда счет стал 2:4 за 13 минут до конца, на лавке никакой паники не было. Нам нужно было забить один гол и вернуться в игру. Но канадцы просто-напросто засели в обороне вчетвером и не позволили нам создать никаких моментов.