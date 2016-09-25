Александр Овечкин: "Жаль, что не довели дело до конца"

Капитан сборной России Александр Овечкин отметил, что россияне не собирались сдаваться в концовке полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5). По словам нападающего, грамотные действия канадцев в обороне не позволили подопечным Олега Знарка вернуться в игру, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Жаль, что не довели дело до конца, – сказал Овечкин. – Прекрасная команда была. Все верили, и даже когда счет стал 2:4 за 13 минут до конца, на лавке никакой паники не было. Нам нужно было забить один гол и вернуться в игру. Но канадцы просто-напросто засели в обороне вчетвером и не позволили нам создать никаких моментов.
inachipoch
"Но канадцы просто-напросто засели в обороне вчетвером" - Овечкин, ты это рассказывай тем, кто игру не смотрел. Вам и так уже повезло в игре с молодыми североамериканцами. Заехать в рай на шее Бобровского не получилось.
08:55 25 сентября
mrazotka
да причем тут овечин?? вы посмотрите как была пропущена первая шайба, и все шайбы в третем тайме?? и посомтрите как наши защитники начинали атаки, у меня волосы дыбом. Хотя и овцов в большинстве был плох как и все((
08:38 25 сентября
spetrov
Какое коварство со стороны сборной Канады! :)
07:59 25 сентября
Владо
Лохи вы,ребятки,на по-настоящему большом турнире вы опять оказались биты.В который уже раз.Печально всё это,красный вы наш самокат.
06:34 25 сентября
maxcds
Александр, вы свои 124 мульта выбили и играть перестали. Ну точнее перестали играть как можете. Будьте добры, в следующий раз придумайте травму или другую причину для отказа игры за сборную.
06:33 25 сентября
Gulj
Одно и тоже на протяжение 12 лет,ушёл бы из сборной вместе с Малкиным,тогда в Корее чемпионами будем.
06:20 25 сентября