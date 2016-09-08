Александр Овечкин: "В сборной России и без овертаймов проблем хватает"

Нападающий сборной России Александр Овечкин в преддверии выставочного матча с Чехией подчеркнул, что команде важно почувствовать ритм игры, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По его словам, главное в этой встрече - наигрывание связок.

- Что главное в матче с чехами - результат или наигрывание связей?

- Выиграем или проиграем - конечно, хочется выиграть. Но главное - связки, чтобы мы почувствовали ритм игры и друг друга.

- Как тренируете игру в большинстве - вы будете у круга вбрасывания или на синей линии?

- Есть система ее и тренируем.

- Овертаймы на Кубке мира пройдут по схеме 3 на 3. Отрабатываете эти варианты?

- Нет, пока не дошло до этого. Мы здесь третий день - и без овертаймов проблем хватает.