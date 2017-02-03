Владислав Третьяк: "В Уфе готовы провести женский чемпионат мира"

Глава ФХР Владислав Третьяк подтвердил, что Уфа рассматривается для проведения женского чемпионата мира. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель отмечал, что Уфа готова к проведению женского турнира.

– Рене Фазель предложил провести женский чемпиона мира 2021 года в Уфе. Это нам интересно?

– Я был в Уфе и глава республики Башкортостана Рустэм Хамитов сказал, что они готовы провести женский чемпионат мира, – сказал Третьяк. – Надо посмотреть. Если у нас свободно, мы готовы взять этот турнир. В принципе мы готовы принять любой международный турнир высокого уровня, потому что, во-первых, это престижно, во-вторых, болельщики в регионах увидят хоккей и мужской, и женский и это очень важно.

– Тем более, трудно вспомнить, когда в России проводится женский чемпионат мира.

– У нас в Дмитрове проходил молодежный чемпионат мира. Мы тогда были в группе "Б". А сейчас девчонки уже бронзовые медали выиграли. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)