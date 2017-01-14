Ряд хоккеисток молодежной сборной России приедет на сборы первой команды

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков сообщил, что ряд хоккеисток молодежной женской сборной приедет на сборы взрослой команды перед чемпионатом мира 2017 года. Сегодня российская молодежка обыграла команду Швеции в матче за третье место молодежного чемпионата мира со счетом 2:0 и завоевали бронзу турнира.

– Нина Пирогова уже была на чемпионате мира со взрослой командой, и есть еще ряд девчонок, которых будем просматривать, – цитирует ТАСС Чистякова. – Будем смотреть вратаря Леру Меркушеву, Алену Старовойтову, еще есть Оксана Братищева, защитники Лена Проворова и Алина Орлова неплохие. Сборы покажут, кто поедет на чемпионат мира со взрослой командой, но у Нины Пироговой есть хорошие шансы туда попасть.

Конечно, откровенно говоря, пока мы не дотягиваем до уровня Канады и Америки, но будем работать в этом направлении, подтягиваться к ним. Ничего невозможного нет. Просто есть такое понятие как школа, которая закладывается в детстве. За счет нее спортсмен играет всю жизнь, но потихонечку мы достанем ведущие державы.

Не все получалось с самого начала первого периода, но в перерыве, видимо, получили тренерское внушение и второй период полностью доминировали, хотя забить не удалось. В третьем периоде вышли, забили хороший гол, выстояли, невзирая на несколько удалений, и забросили вторую шайбу в концовке.

Они добились победы на характере и на огромном желании. Не могу сказать, что они превосходили шведок в мастерстве, но именно в характере и в работе были лучше. Это очень хорошая команда, там во главе с вратарем Лерой Меркушевой очень хорошая оборона, которая достойно выглядела на этом чемпионате. Поколение подрастает, оно на подходе, хотя нужно еще некоторое время, чтобы перейти из молодежки во взрослый хоккей.