20:02 | ХОККЕЙ — Женщины

Россиянки - бронзовые призеры МЧМ

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Женская сборная России обыграла сборную Швеции в матче за третье место на молодежном чемпионате мира – 2:0. Решающую шайбу забросила 15-летняя Елена Проворова. В финале турнира сыграют сборные США и Канады.

Россиянки повторили лучшее достижение в истории. Российская команда вышла в полуфинал чемпионата мира четвертый раз подряд, но лишь в 2015 году под руководством Александра Ульянкина единственный раз сумела завоевать бронзовые награды.

ЧМ U-18

Матч за 3-е место

РОССИЯ – Швеция – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Бегущий человек

Пиндосовский прихвостень Что за отговорку придумали "другой уровень"? Почему Канада и США на этом самом другом уровне? Почему Россия с ними не на одном этом самом другом уровне? У них что, три руки или четыре ноги? В чем проблема играть с ними на равных? 21:08 *************** Вспоминаем первые олимпийские турниры по хоккею. Чего-то там был другой уровень канадцев? Может у них было по три руки и четыре ноги? Ан нет: они просто в хоккей играли чаще.

21:38

grad45

Молодцы!

21:28

Vlaer

яМолодцы девчонки! Так держать! Ещё немного и североамерикосов будем рвать!!! Ура!!!

21:10

Пиндосовский прихвостень

Что за отговорку придумали "другой уровень"? Почему Канада и США на этом самом другом уровне? Почему Россия с ними не на одном этом самом другом уровне? У них что, три руки или четыре ноги? В чем проблема играть с ними на равных?

21:08

sp2012

diskmen--- О каком потолке говоришь знаток? Мы Чемпионы мира среди молодёжных команд,среди всех команд . Канада и США-это другой уровень и до него не добраться в ближайшие 10-15 лет!! Мы первые среди равных. Это называется бронзой с золотым отливом!!

20:43

Гаттузо зол!

Согласен. Пока потолок. Но ведь лучше быть возле потолка ,чем на уровне плинтуса! Девчонки молодцы. Со временем и сев.американок научаться побеждать.

20:22

maximum080

докатились бабы мужиков по результатам в хоккее догнали

20:21

Тропическая гемангиома Мовсисяна

наглядный пример для хохлушек, что необязательно раздвигать ноги в ненавистном мордоре))) достаточно взять палку, выбежать с ней на лед и для начала научиться хотя бы ей размахивать)))

20:21

belaruss

молодцы девчонки!! особый респект за обучение уму-разуму сестер славянок ))

20:16

diskmen

Это потолок.

20:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ