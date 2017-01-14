Россиянки - бронзовые призеры МЧМ

Женская сборная России обыграла сборную Швеции в матче за третье место на молодежном чемпионате мира – 2:0. Решающую шайбу забросила 15-летняя Елена Проворова. В финале турнира сыграют сборные США и Канады.
Россиянки повторили лучшее достижение в истории. Российская команда вышла в полуфинал чемпионата мира четвертый раз подряд, но лишь в 2015 году под руководством Александра Ульянкина единственный раз сумела завоевать бронзовые награды.
ЧМ U-18
Матч за 3-е место
РОССИЯ – Швеция – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Бегущий человек
Пиндосовский прихвостень Что за отговорку придумали "другой уровень"? Почему Канада и США на этом самом другом уровне? Почему Россия с ними не на одном этом самом другом уровне? У них что, три руки или четыре ноги? В чем проблема играть с ними на равных? 21:08 *************** Вспоминаем первые олимпийские турниры по хоккею. Чего-то там был другой уровень канадцев? Может у них было по три руки и четыре ноги? Ан нет: они просто в хоккей играли чаще.
21:38
grad45
Молодцы!
21:28
Vlaer
яМолодцы девчонки! Так держать! Ещё немного и североамерикосов будем рвать!!! Ура!!!
21:10
Пиндосовский прихвостень
Что за отговорку придумали "другой уровень"? Почему Канада и США на этом самом другом уровне? Почему Россия с ними не на одном этом самом другом уровне? У них что, три руки или четыре ноги? В чем проблема играть с ними на равных?
21:08
sp2012
diskmen--- О каком потолке говоришь знаток? Мы Чемпионы мира среди молодёжных команд,среди всех команд . Канада и США-это другой уровень и до него не добраться в ближайшие 10-15 лет!! Мы первые среди равных. Это называется бронзой с золотым отливом!!
20:43
Гаттузо зол!
Согласен. Пока потолок. Но ведь лучше быть возле потолка ,чем на уровне плинтуса! Девчонки молодцы. Со временем и сев.американок научаться побеждать.
20:22
maximum080
докатились бабы мужиков по результатам в хоккее догнали
20:21
Тропическая гемангиома Мовсисяна
наглядный пример для хохлушек, что необязательно раздвигать ноги в ненавистном мордоре))) достаточно взять палку, выбежать с ней на лед и для начала научиться хотя бы ей размахивать)))
20:21
belaruss
молодцы девчонки!! особый респект за обучение уму-разуму сестер славянок ))
20:16
diskmen
Это потолок.
20:12