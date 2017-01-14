Россиянки - бронзовые призеры МЧМ

Женская сборная России обыграла сборную Швеции в матче за третье место на молодежном чемпионате мира – 2:0. Решающую шайбу забросила 15-летняя Елена Проворова. В финале турнира сыграют сборные США и Канады.

Россиянки повторили лучшее достижение в истории. Российская команда вышла в полуфинал чемпионата мира четвертый раз подряд, но лишь в 2015 году под руководством Александра Ульянкина единственный раз сумела завоевать бронзовые награды.

ЧМ U-18

Матч за 3-е место

РОССИЯ – Швеция – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)