21:50 13 января | Хоккей — Женщины

Несмотря на 8 шайб в финале, шведка признана лучшим голкипером женского МЧМ

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Вратарь сборной Швеции Анна Амхольт признана лучшим игроком женского молодежного чемпионата мира-2018 в своем амплуа. В финальном матче против сборной США (3:9) шведский голкипер пропустила 8 шайб за 24 минуты игрового времени, однако директорат турнира наградил ее индивидуальным призом за уверенные действия на турнире. Остальные призы разделили хоккеистки из США. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Ну вот тут бы я поспорил...ей буренки из масленкина статистику накрутили.

22:00 13 января