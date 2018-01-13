Несмотря на 8 шайб в финале, шведка признана лучшим голкипером женского МЧМ

Вратарь сборной Швеции Анна Амхольт признана лучшим игроком женского молодежного чемпионата мира-2018 в своем амплуа. В финальном матче против сборной США (3:9) шведский голкипер пропустила 8 шайб за 24 минуты игрового времени, однако директорат турнира наградил ее индивидуальным призом за уверенные действия на турнире. Остальные призы разделили хоккеистки из США. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Serenky25
Ну вот тут бы я поспорил...ей буренки из масленкина статистику накрутили.
22:00 13 января