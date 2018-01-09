Илона Маркова: "Мы любим хоккей и покажем это в матче с Финляндией"

Форвард женской молодежной сборной России Илона Маркова выразила мнение, что одной из причин поражения от Швеции в матче группового турнира чемпионата мира (0:2) стал недонастрой команды. Россиянки заняли третье место в группе и в четвертьфинале сыграют с Финляндией.

– Мы действительно недонастроились, – заявила Маркова. – Очень стыдно перед болельщиками. Мы проиграли, но это не конец. Важно переломить себя внутри. Мы – подростки, и играем нестабильно. У нас очень много практики. Каждая должна понимать, как настраиваться. Мы должны все исправить.

– Какие эмоции оставил групповой раунд?

– Чувствуется, что мы становимся командой и даже семьей. Дальше все будет хорошо.

– Что знаете о сборной Финляндии – сопернике по завтрашнему четвертьфиналу?

– Очень важно собраться всей командой, вместе разобрать ошибки и поддержать друг друга. Финки – очень наглые и будут бороться до конца. Главное – просто сражаться, как бы не было тяжело. Это нужно лишь нам, и все в нашей команде это понимают. Мы играем, потому что любим эту игру, и завтра это покажем. (Евгений БЕЛОУСОВ)