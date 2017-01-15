Евгений Бобарико: "Российские девушки хотели сыграть лучше, но в матчах с США не хватило опыта"

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико остался доволен выступлением команды на чемпионате мира. Россиянки дошли до полуфинала, где уступили США (0:6), а в поединке за бронзу одолели Швецию (2:0).

- Мы завоевали бронзовые медали чемпионата мира, я считаю, что для нас это успех, - цитирует официальный сайт ФХР Бобарико. - Конечно же, хотели сыграть лучше, но сказалась нехватка игрового опыта с североамериканскими командами.

- Показалось, что игра за бронзу состояла из двух разных частей.

- На игре команды в первом периоде сказалось волнение. Давно к женскому хоккею не было приковано столько внимания. Естественно, девчонкам хотелось показать свой лучший хоккей, из-за этого первая двадцатиминутка получилась чуть скомканной. Но на вторую команда собралась и показала отличную игру.

С самых первых дней у нас всегда был хороший микроклимат в команде. Все знали, для чего мы тренируемся, работаем, и какие задачи ставим перед игроками.

- Валерию Меркушеву признали лучшим вратарем турнира.

- Лера сыграла очень здорово. Когда вратарь играет так, как играла она, это придает уверенности всей команде.

- Было заметно возвращение в сегодняшнюю игру капитана – Нины Пироговой?

- Конечно, это было заметно и в раздевалке, и на льду, и на скамейке. Нина - настоящий капитан, лидер, который ведет за собой команду

- По ходу турнира вы меняли звенья. Сложилась ли в итоге какая-то идеальная картинка?

- Да, она была как раз вот в этой заключительной игре. Мы долго наигрывали эти звенья. Иногда видели, что девчонки чуть устали друг от друга. Приходилось в профилактических целях кого-то убирать из ведущих звеньев, чтобы следующий матч они провели лучше. Девчонки все это прекрасно понимали, делали выводы и двигались вперед. Психология и эмоции – самое важное в женском молодежном хоккее. Плюс, отношение к игрокам. У нас в команде весь тренерско-административный штаб делал для них все, игроки это видели и показывали отличный хоккей.

- Этот турнир – финальная точка в сезоне для женской молодежки. Довольны ли вы прошедшим сезоном?

- Да, довольны. За весь сезон мы проиграли только североамериканским командам, хотя могли сыграть с ними лучше. Из европейских сборных мы уступили всего одну игру на самом первом сборе в Чехии, но там наша команда играла экспериментальным составом, на лед выходили совсем молодые девчонки, и не было практически ни одного игрока из ЖХЛ.