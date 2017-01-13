Борис Михайлов: "Освистывать гимн цивилизованные люди не имели права"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение, что зрителям матча между Россией и Чехией на молодежном чемпионате мира среди женщин должно быть стыдно за то, что они освистали гимн РФ. По его словам, сознание цивилизованных людей должно быть выше мимолетной обиды.

- Бывает такое, что освистывают игроков… Но освистывать гимн страны нормальные, цивилизованные люди просто не имели права, - сказал Михайлов. - Их сознание должно быть выше какой-то мимолетной обиды. Ни разу не слышал, чтобы освистывали гимн! Зрителям должно быть стыдно за свое поведение.

Что касается драки, такое довольно часто бывает, особенно в мужском хоккее. И среди девушек такое случается. Это эмоции, никто не хочет уступать. Каждый пытается доказать, что он сильнее соперника. Иногда это перерастает в потасовки. (Любовь КОНЯЕВА)