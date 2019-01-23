"СКА-Нева" уступила "Сарыарка" и не смогла подняться на первое место ВХЛ

"СКА-Нева" уступила "Сарыарка" (1:2) в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это поражение не позволило клубу из Санкт-Петербурга обогнать "Нефтехимик" в турнирной таблице – оба клуба имеют по 72 очка.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Саров" (Саров) – 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яценко – 1 (Иванов, Лукин), 18:54 – 1:0. Белохвостиков – 1 (Шахворостов), 32:50 – 1:1. Яценко – 2 (Лукин), 35:34 – 2:1. Бондарук – 3 (Турукин), 36:42 – 2:2.

Победный буллит: Чемерикин.

Вратари: Перевозчиков – Костин.

Судьи: Батурин, Метальников.

23 января. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

"КРС-ОЭРДЖИ" (Пекин) – "Тамбов" (Тамбов) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Крутий – 12 (Орлов), 26:22 – 1:0. А. Гимбатов – 6, 48:24 – 1:1. Свинцицкий – 1 (Жолобов), 56:53 – 1:2. М. Гимбатов – 3 (п.в., Марченко), 59:38 – 1:3.

Вратари: Боярчук (58:35 – 59:38) – Ложкин.

Судьи: Демура, Раминг.

23 января. Пекин. Beijing Aozhong Ice Rink.

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бирюков – 7 (Шестаков), 11:21 – 0:1. Шантыка – 8 (Лихотников, Якименко), 15:25 – 1:1. Капитуров – 15 (Кузьмичев, Шестаков), 16:33 – 2:1. Власкин – 3, 27:01 – 2:2.

Победный буллит: Бирюков.

Вратари: Гаврилов – Тодыков.

Судьи: Беляев, Спирин.

23 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Сарыарка" (Караганда) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ряшенцев – 3 (Ремов), 13:03 – 1:0. Сарваров – 7 (бол., Ломако, Соколов), 45:54 – 2:0. Ларичев – 9, 56:16 – 2:1.

Вратари: Рейзвих – Мельничук (58:00).

Судьи: Прокуратов, Юдаков.

23 января. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Молот-Прикамье" (Пермь) – "Сокол" (Красноярск) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Горбунов – 3 (Назаров), 16:56 – 0:1. Попов – 2 (Дельнов, Шайхулов), 28:04 – 1:1. Мисников – 6 (Шевченко), 31:21 – 1:2. Мальцев – 12 (Меляков), 37:12 – 1:3.

Вратари: Анаркулов – Киселев.

Судьи: Дреев, Мальцев.

23 января. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

"Ижсталь" (Ижевск) – "Ермак" (Ангарск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Хабаров – 8, 59:13 – 1:0.

Вратари: Кононов – Никитин.

Судьи: Андрианов, Соловьев.

23 января. Ижевск. Ледовый дворец "Ижсталь".

"Барс" (Казань) – "Дизель" (Пенза) – 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Голы: Кара – 2 (Пестушко), 24:09 – 1:0. Валеев – 12 (Галимов, Цуканов), 28:46 – 2:0. Пестушко – 6 (бол., Манухов, Кара), 33:43 – 3:0. Воронков – 4 (Ибрагимов, Емец), 37:05 – 4:0. Макаров – 18 (Корабейников), 38:21 – 4:1. Воронков – 5 (Журавлев), 49:23 – 5:1.

Вратари: Мифтахов – Фокин (Носов, 40:00).

Судьи: Заболотнев, Иванов.

23 января. Казань. Дворец спорта.

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