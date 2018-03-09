"Кузня" сыграет с "Динамо" в 1/4 финала плей-оф ВХЛ

Стали известны пары 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Отметим, что петербургское "Динамо" сыграет с новокузнецким "Металлургом", который только сегодня завершил серию с "Сарыаркой" (4-3). Встречи пройдут 12, 13, 16 и 17 марта, если потребуется – 20, 23 и 26 марта.

Остальные пары выглядят следующим образом:

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Новокузнецк)

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Торос" (Нефтекамск)

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Сокол" (Красноярск)

"Зауралье" (Курган) – "Ермак" (Ангарск)