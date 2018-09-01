Ярослав Дыбленко: "В НХЛ нужно найти команду, где не станут тебя зажимать, и это относится только к русским"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко в интервью "Известиям" заявил, что к россиянам в НХЛ​ относятся требовательнее, чем к другим хоккеистам. 24-летний россиянин этим летом вернулся в московский клуб из "Нью-Джерси".

– Андрей Миронов говорил о "русском факторе" в НХЛ, когда вы можете не понравиться тренеру или менеджеру, после чего шансов заиграть не будет. У вас сложилась та же ситуация? Или нужно просто работать и всё придет?

– Наверное, у меня ситуация такая же, как и у Андрея Миронова. На самом деле начинаются мелкие придирки, всё это накапливается, и ты уже понимаешь, что дело-то не в твоей игре. А дело в том, что люди каким-то образом пытаются изменить твой менталитет. Убрать из тебя то, чем ты жил до этого. Они хотят, чтобы ты был как среднестатистический американец. Так же ходил, думал, ел, выполнял свою работу. Но так уже невозможно. И Миронов, и я поехали Северную Америку в таком возрасте, когда у нас уже жены есть, а у кого-то и дети. Не поменять человека, долго жившего с русским менталитетом. Пытаться заставить его перестроиться тяжело. В НХЛ нужно найти ту команду, в которой с этим будут мириться, не станут тебя зажимать, если ты пашешь и приносишь клубу пользу.

– Это относится к россиянам или ко всем европейцам?

– Я думаю, только к русским. К европейцам такого отношения нет. Если будет выбор между мной и европейцем, то выберут европейца.