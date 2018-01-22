Вратарь "Виннипега" Хеллебайк – первая звезда дня НХЛ

Вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с "Ванкувером" (1:0) голкипер отразил 29 бросков.

В этой встрече хоккеист получил травму. В третьем периоде защитник "Джетс" Джош Моррисси попал клюшкой в маску Хеллебайка при борьбе на "пятачке", разбив глаз одноклубнику. 24-летнему американцу была оказана помощь, после чего он продолжил игру.

Второй звездой дня стал датский нападающий "Сан-Хосе" Миккель Бедкер, набравший три (2+1) очка в матче с "Анахаймом" (6:2). Третья звезда – форвард "Филадельфии" Трэвис Конекны, который забросил победную шайбу во встрече с "Вашингтоном" (2:1 ОТ).

Защитник "Виннипега" клюшкой разбил глаз вратарю своей команды. Видео