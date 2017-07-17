Владелец "Вегаса": "У нас не будет финансовых ограничений"

Владелец "Вегаса" Билл Фоли уверен, что у клуба не будет финансовых проблем. По словам американца, он пришел в НХЛ для достижения высоких результатов. Напомним, что сезон-2017/18 станет для клуба первым в лиге.

- Перед назначением Джорджа Макфи на должность генменеджера он спросил меня о том, насколько я готов потратиться. Я сказал ему, что я пришел в НХЛ за победой, поэтому финансовых ограничений у нас не будет, - приводит Forbes слова Фоли. - Цены на билеты "Вегаса" одни из самых высоких в лиге. Это позволит нам быть сильными материально.