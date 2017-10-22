"Вегас" установил рекорд по количеству побед для дебютантов НХЛ

"Вегас", победив в матче регулярного чемпионата "Сент-Луис" (3:2 ОТ), установил рекорд, информирует ESPN. "Голден Найтс" стали первой командой в истории НХЛ, которой удалось победить в шести из первых семи встреч в дебютном сезоне. Напомним, что 1 марта 2017 года клуб официально был принят в НХЛ. Свой первый официальный матч "Вегас" провел 6 октября 2017 года на выезде против "Далласа" (2:1).

Golden Knights (6-1-0) beat Blues in OT. They are first franchise in NHL history to win six of first seven games in inaugural season. pic.twitter.com/OZtdtWLaBE – ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 22 октября 2017 г.