"Вегас" установил рекорд по количеству побед для дебютантов НХЛ

"Вегас", победив в матче регулярного чемпионата "Сент-Луис" (3:2 ОТ), установил рекорд, информирует ESPN. "Голден Найтс" стали первой командой в истории НХЛ, которой удалось победить в шести из первых семи встреч в дебютном сезоне. Напомним, что 1 марта 2017 года клуб официально был принят в НХЛ. Свой первый официальный матч "Вегас" провел 6 октября 2017 года на выезде против "Далласа" (2:1).
Golden Knights (6-1-0) beat Blues in OT. They are first franchise in NHL history to win six of first seven games in inaugural season. pic.twitter.com/OZtdtWLaBE– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 22 октября 2017 г.
Материалы других СМИ
Тропическая гемангиома Мовсисяна
а говорили шо Вегас - это команда уровня АХЛ))) и эти люди еще че то тявкают в сторону слабости КХЛ)))
09:48
fifa_guru
думал, что на этом сказка закончится, и новичок споткнется об крепкую обороны команды музыкантов..
09:45