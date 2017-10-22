09:09 | Хоккей — НХЛ

"Вегас" установил рекорд по количеству побед для дебютантов НХЛ

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"Вегас", победив в матче регулярного чемпионата "Сент-Луис" (3:2 ОТ), установил рекорд, информирует ESPN. "Голден Найтс" стали первой командой в истории НХЛ, которой удалось победить в шести из первых семи встреч в дебютном сезоне. Напомним, что 1 марта 2017 года клуб официально был принят в НХЛ. Свой первый официальный матч "Вегас" провел 6 октября 2017 года на выезде против "Далласа" (2:1).

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

а говорили шо Вегас - это команда уровня АХЛ))) и эти люди еще че то тявкают в сторону слабости КХЛ)))

09:48

fifa_guru

думал, что на этом сказка закончится, и новичок споткнется об крепкую обороны команды музыкантов..

09:45