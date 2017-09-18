Варламов вернулся в игру спустя 8 месяцев после травмы

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов вернулся к игровой практике спустя восемь месяцев после травмы, сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ. Россиянин принял участие в двусторонке "Колорадо", которая завершилась со счетом 6:2 не в пользу его команды. Варламов пропустил 5 голов, отразив 23 броска.

- Физически я чувствовал себя отлично, - заявил Варламов. - Да, я пропустил пять голов и, конечно, не могу этому радоваться, но физически я чувствовал себя хорошо. Я даже не устал, так что состояние у меня хорошее. Мне просто надо набрать форму. На тренировках я чувствую себя прекрасно, так что настало время поиграть в настоящих матчах. Я безумно счастлив, на самом деле, даже несмотря на то, что мы провели всего лишь двусторонку. Здорово снова быть на площадке. Для меня сегодня была настоящая игра.

Отметим, Варламов в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых пропускал 3,38 шайбы в среднем и отразил 89,9 процента бросков. При нем команда одержала шесть побед.