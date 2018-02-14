"Ванкувер" продлил контракт с генеральным менеджером

"Ванкувер" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с генеральным менеджером Джимом Беннингом. Срок соглашения с руководителем не уточняется. Напомним, что Бэннинг – 11-й генменеджер в истории франшизы, и занимает свой пост с 2014 года.

– Благодарен владельцам клуба за то, что они сделали для меня, за их уверенность в долгосрочных перспективах клуба, – сказал Бэннинг. – Рад, что у нас появились талантливые игроки, мы продолжает строить новый состав. Считаю, что мы на правильном пути. Рад продолжить работу, которую начал еще четыре года назад.

На данный момент "Кэнакс" идут на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.