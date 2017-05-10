Тэннер Пирсон: "В "Лос-Анджелесе" настали сложные времена после окончания сезона"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Тэннер Пирсон рад подписанию нового контракта с клубом. Соглашение стоимостью 15 миллионов долларов рассчитано на четыре года. В этом сезоне 24-летний хоккеист провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 43 (24+19) очка.

- Я хотел остаться в "Лос-Анджелесе" надолго. Мы смогли достигнуть соглашения, которое устроило обе стороны, - приводит пресс-служба НХЛ слова Пирсона. - Я счастлив быть игроком "Кингз".

После окончания сезона в клубе настали сложные времена. Мне кажется, что Джон Стивенс справится со своими обязанностями. Мы будем видеть знакомое лицо, что позволит сосредоточиться на главном.

Напомним, что в апреле "Лос-Анджелес" отправил в отставку генерального менеджера Дина Ломбарди и главного тренера Дэррила Саттера.

Стивенс официально возглавил "Лос-Анджелес"